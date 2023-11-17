Блогер Александр Лещев, который недавно потерял жену, рассказал о своей маленькой дочери

В минувшую среду, 15 ноября, блогеру из Екатеринбурга Александру Лещеву сообщили о том, что его жена виктория погибла в ДТП.

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На момент аварии женщина находилась в автобусе, который следовал из Екатеринбурга в Краснотурьинск. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в грузовик, транспорт отбросило в сторону.

Водитель автобуса и Виктория погибли на месте. Остальные пассажиры получили травмы различной тяжести.

Сначала Александр не мог поверить в случившиеся. Он сквозь слезы рассказал о трагедии подписчикам.

«Все подтвердилось. Автобус занесло, он ударился о дерево. Вика не была пристегнута. Думаю, она ничего не поняла. Она спала, девочка моя… Я думал, может, доеду, и все будет не так…» — поделился Лещев.

Безутешный блогер долго не знал, как сказать об этом своей маленькой дочери Алисе. От помощи психологов Лещев отказался. Спустя двое суток Алесандр все-таки решился на тяжелый разговор.