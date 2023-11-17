Алексей Воробьев заступился за участника шоу перевоплощений «Ярче звезд» на ТНТ

Известный исполнитель Алексей Воробьев стал членом жюри нового выпуска шоу перевоплощений «Ярче звезд» на телеканале ТНТ. Алексей Воробьев продемонстрировал, что он весьма дружелюбный и лояльный к участникам судья. Музыкант даже встал на защиту одного из героев проекта, выступление которого раскритиковали другие члены жюри.
Алексей Воробьев не сдержался и сделал замечание своим коллегам Дарье Блохиной и Ивану Абрамову.
«А вы с Ваней, простите, в какой области пародий профессионалы?» - поинтересовался Алексей Воробьев.
Он тут же добавил, что выступление было прекрасным, поддержав участника шоу.
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Новый выпуск шоу ТНТ откроет номер Шакиры «Whatever whenever» в исполнении неподражаемой Марина Кравец. Участники «Ярче звезд» перевоплотятся на этот раз в Бритни Спирс, Тимати, Бруно Марса и Елену Ваенгу.
Новый выпуск шоу «Ярче звезд» выйдет в эфир в субботу, 18 ноября, в 21:00 на ТНТ.