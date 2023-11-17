23 ноября в прокат выйдет последний фильм с участием Гришечкина «Настоящий Дед Мороз»

23 ноября выходит в широкий прокат новогодний семейный фильм с романтической линией «Настоящий Дед Мороз», сообщает KP.RU.

Это последняя полнометражная картина, в которой успел сняться Вячеслав Гришечкин, умерший 15 сентября после сердечного приступа.

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Гришечкин исполнил роль Санты, одного из сыновей Деда Мороза.

«Мне эта картина очень нравится, и моя работа в ней для меня не менее знаковая, чем немногие другие. Мы сделали моего героя, Санту, очень современным человеком. Он умеет обходить все подводные камни в конкуренции со своим отцом, в неявной борьбе за его бизнес и власть», —рассказывал про картину Гришечкин.

По сюжету Дед Мороз, которого сыграл Николай Горохов, получил травму, из-за чего дети могли не получить свои подарки.

На помощь Деду Морозу приходит его младший сын, которого сыграл Андрей Гурамишвили. Однако у него все сразу идет наперекосяк: то волшебный посох потеряет, то окажется где-то на окраине Москвы.

Параллельно развивается романтическая линия, где не последнюю роль сыграет героиня Оксаны Федоровой.