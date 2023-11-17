Лада Дэнс сомневается, что виновник ДТП, в котором она пострадала, заплатит за ущерб

В августе этого года известная певица, 57-летняя Лада Дэнс попала в аварию. ДТП произошло, когда вокалистка ехала на выступление вместе со своим коллективом.
В результате аварии Лада Дэнс и ее коллеги получили травмы. Певица некоторое время провела на больничной койке, затем восстанавливалась дома. Не так давно звезда вернулась к активной жизни и съемкам.
По признанию Лады Дэнс, виновник ДТП пока не выплатил ей никакой компенсации. Певица подозревает, что он будет увиливать от ответственности.
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Сейчас Лада Дэнс вместе с пострадавшими в аварии участниками своего коллектива собирает документы для страховой компании. В надежде, что ущерб возместят там.
«Если виновник ДТП будет каким-то образом увиливать от выплат, то страховая компания обязана выделить компенсацию. Лечение очень дорогое. Я уже молчу о моральном вреде», - поделилась Лада Дэнс.
По материалам starhit.ru