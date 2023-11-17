Хилькевич призналась, что ее дети не хотят работать в шоу-бизнесе

Анна Хилькевич рассказала, что хотела бы, чтобы ее дочки пошли по ее стопам и тоже стали работать в шоу-бизнесе. Однако у наследниц имеется на этот счет собственное мнение, сообщает KP.RU.

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«Я бы хотела, чтобы они были в шоу-бизнесе, это здорово и ярко. Я могу дать им хорошую базу, но выбор – за ними», - рассказала она изданию.

По словам артистки, ее дети сниматься не любят. И даже для роликов в соцсетях Анне Хилькевич приходится привлекать чужих отпрысков.

Старшая дочка увлекается олимпиадной математикой, обладает отличным логическим мышлением, любит архитектуру и иностранные языки.

А младшей наследнице нравится китайский язык, который формирует образное мышление.