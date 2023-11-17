Актриса Елена Драпеко прокомментировала метания Пугачевой между Россией и другими странами

В 2022 году Алла Пугачева перебралась из России в Израиль. Там она поселилась вместе с мужем Максимом Галкиным* и их двумя малолетними детьми. Однако когда на новой родине стало неспокойно, все семейство улетело на Кипр.

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После своего отъезда из России Алла Борисовна дважды бывала в Москве. В первый раз в связи с похоронами кутюрье Валентина Юдашкина. А вот о цели второго визита примадонны пока точно неизвестно. Ясно только одно: она приезжала буквально на несколько дней и покинула страну, как только решила свои дела.

Но, несмотря на столь короткий визит, это событие всколыхнуло поклонников Пугачевой. Они стали критиковать Аллу Борисовну за ее поведение.

Почему недавний визит примадонны так возмутил общественность, объяснила заслуженная артистка России и первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

«Я думаю, что это результат разочарования, Именно потому, что ее любили и любили ее песни. Случилось разочарование в ней как в человеке, скажем так», — поделилась своими мыслями Елена Григорьевна.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: aif.ru