Водонаева поддержала Снуп Догга, который бросил вредную привычку

Снуп Догг сообщил поклонникам в соцсетях, что бросил курить. Под постом рэпера после этого появилось немало комментариев, в которых люди удивлялись, ведь пагубная привычка прочно ассоциировалась с образом знаменитости.

Снуп Догг сказал, что принял такое решение после появления на свет внуков. Он стал по-новому смотреть на мир и свое здоровье, более ответственно.

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Экс-участница шоу «Дом-2» и ведущая Алена Водонаева не смогла пройти мимо поступка американского рэпера, ведь когда-то она сама курила. Но сейчас все в прошлом и светская львица довольна новой, более свободной, жизнью.