Стартовали съемки нового сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым

Онлайн-кинотеатр KION и продюсерская компания MEDIASLOVO объявили о запуске нового совместного проекта под названием «Первый номер».

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Съемки отечественного сериала уже стартовали. Режиссером саркастического драмеди стал Клим Козинский.

Сюжет строится вокруг персоны некогда популярного писателя Константина Иноземцева. Который уже давно не пользуется успехом, но по-прежнему сохранил замашки миллионера.

Константин погряз в долгах, поэтому был вынужден принять предложение занять место главного редактора в глянцевом издании. Теперь перед героем сериала стоит сложнейшая задача: первый номер журнала нужно выпустить уже через месяц.

Роль Иноземцева исполнит Евгений Цыганов. Также в проекте будут задействованы такие известные артисты, как Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова, Мария Андреева, Александр Цыпкин, Сергей Минаев, Леонид Ярмольник, Александр Устюгов и Петар Зекавица.