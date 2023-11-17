Пташенчук и Искандарова могут покинуть проект «Новые звезды в Африке» из-за сговора остальных участников

Очередной выпуск шоу «Новые звезды в Африке» выйдет уже в ближайшее воскресенье, 19 ноября. Он обещает быть очень напряженным.
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Новые участники решили, что пора действовать более активно. Они планируют отправить на испытания засидевшихся «старичков» проекта.
Угроза нависла и над Александром Пташенчуком с Женей Искандаровой. Их ближайшее окружение ополчилось против своих недавних лидеров. Поэтому теперь ребятам придется несладко. Шансы на вылет выросли в разы.
«Я четко начала чувствовать, что мы с Птахой заигрались. И в итоге сыграли против себя. Мы в какой-то момент поняли, что окружили себя совершенно не близкими себе людьми по духу. Мы с Саней поняли, что по сути остались вдвоем», — высказалась о ситуации Евгения Искандарова.