Светлана Бондарчук рассказала, что переживает сейчас не лучший период

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук рассказала в соцсетях о том, что переживает сейчас не лучшие времена. Артистка не назвала конкретных имен, но четко дала понять: она грустит из-за плохих поступков со стороны близких людей.

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«К сожалению, я сегодня проживаю предательство и разочарование в людях, которые были очень значимы в моей жизни», — написала Светлана.

Телеведущая не сомневается: со временем ее обидчикам станет стыдно за свои действия. Она отметила то, что умеет прощать и может забыть о негативных эмоциях.