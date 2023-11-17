Муж Анастасии Заворотнюк не появится в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»

Обновился состав артистов популярного ледового шоу «Спящая красавица». Об этом сообщила Татьяна Навка, которая является организатором данной постановки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Проект покинул фигурист Петр Чернышев. Он много лет исполнял роль принца, но теперь место 52-летнего артиста займет 32-летний серебряный призер Олимпийских игр Никита Кацалапов.

Но это еще не все. На роль Малефисенты тоже пригласили другую артистку. Ранее ее исполняла Татьяна Навка, а теперь зрителяем предстоить увидеть шоу с Викторией Синициной. К слову, она также как ее супруг Никита Кацалапов, является серебряной призеркой Олимпийских игр.