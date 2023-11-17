Лолита заплатит 2,8 млн рублей за отмененный концерт в Сургуте

В 2020 году Лолита Милявская должна была выступить в Сургуте. Артистка даже успела получить аванс. Но концерт не состоялся из-за пандемии.

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Певица попросила организаторов перенести мероприятие, однако до этого так и не дошло. Вскоре компания, с которой Милявская имела дело, прекратила свое существование. А ее преемник так и не смог организовать новый концерт.

Из-за всех этих сложностей получилось так, что у Лолиты образовался крупный долг. Новый организатор обратился в Басманный районный суд Москвы с просьбой взыскать с артистки ранее полученный аванс, проценты за пользование этими деньгами и судебные расходы.

После нескольких заседаний стороны пошли навстречу друг другу. Истец отказался от дополнительных выплат, а Милявская согласилась вернуть 2,8 млн рублей, которые получила в качестве аванса.

Источник: starhit.ru