Екатерина Варнава перестала прятать фигуру

Бывшую участницу популярного шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву поклонники часто подозревают в беременности. Артистка не раз признавалась, что хочет родить ребенка, подходит возраст. Но крепкие отношения юмористка построить пока не может.

На днях Варнава появилась на турнире по спортивным бальным танцам в наряде, который не скрывал ее точеную фигуру. Стало понятно, что ни о какой беременности и речи быть не может.

Екатерина рассталась с режиссером Александром Молочниковым, который сбежал в США. Сейчас артистка принимает ухаживания поклонников. Но о замужестве пока не думает.

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