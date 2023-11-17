Кристина Черкасова из «Дома-2» купила маме квартиру в Турции за 4,5 млн рублей

Кристина Черкасова из «Дома-2». Фото: соцсети

Дом расположен на берегу моря.

Бывшая участница известного телепроекта «Дом-2» Кристина Черкасова сообщила, что купила маме квартиру мечты в Турции. Располагается дом прямо возле моря, окна выходят на горы.

Квартира двухкомнатная, с хорошим ремонтом. Заезжай - и живи.

«Я безумно горжусь этим поступком. Долго не рассказывала. Так как были обстоятельства. Но теперь все решено», - сообщила Черкасова в соцсетях.

За квартиру Кристина выложила всего 4,5 миллиона рублей. В Сети уже заявили, что в России таких цен почти нет. В то же Сочи подобная недвижимость стоила бы раз в пять дороже.

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