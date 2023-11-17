Эвелина Бледанс: «Я бы родила от Григория Лепса»

Светская львица Эвелина Бледанс призналась, что с удовольствием бы родила от Григория Лепса. По ее мнению, певец - объект обожания для всех женщин мира.

«Да все мечтают о таком мужчине. Я бы родила от него ребенка. С его харизмой он мог бы иметь 101 внебрачного ребенка», - заявила она.

Недавно Лепс заявил, что у него есть внебрачный сын, с которым они не общаются. Певец не исключает, что после развода с женой может еще найти свою любовь и женится.

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