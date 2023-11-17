Депутат Вассерман предлагает наказать Меладзе за неуплату налогов конфискацией имущества

Певец Валерий Меладзе уехал из России еще в 2022 году. Сейчас он зарабатывает за границей на концертах и частных вечеринках для русскоязычной публики. Но спать спокойно ему вскоре могут помешать долги перед налоговыми органами. Оказалось, что артист не уплатил в ФНС 275 тысяч рублей.

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Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман считает, что неплательщика следует наказать строго. И предлагает свой вариант санкции в адрес певца.

«Уклонение от налогов — это преступление, и в РФ за него предусмотрено наказание. Могу предположить, что раз Меладзе находится за пределами России, то вряд ли согласится добровольно возместить ущерб и заплатить штрафы. Значит, что-то из его имущества придется конфисковать», - высказался сайту «Подмосковье сегодня» законотворец.

Где именно сегодня проживает Меладзе, неизвестно. Зато его жена Альбина Джанабаева возобновила выступления в России, а также повысила свой гонорар в преддверии новогодних праздников.