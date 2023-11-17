Мама Александра Петрова проговорилась про дату свадьбы сына

34-летний актер театра и кино Александр Петров готовится к свадебному торжеству со своей женой Викторией. Брак пара зарегистрировала еще 10 сентября, что для публики стало полной неожиданностью. А вот церемония для друзей и родных состоится в конце осени. О дате свадьбы поведала мама актера Алевтина Петрова.

«25 у нас будет свадьба. Уже через неделю почти», - приводит слова родительницы Телеграм-канал «Блокнот Старс».

Судя по всему, Александр не очень хотел афишировать предстоящее событие. Поскольку на премьере фильма «Дворец» актер на вопросы журналистов про празднество не отвечал.

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Напомним, с женой Викторией Александр познакомился незадолго до того, как повести ее в ЗАГС. Встречу с ней актер называл чудом, мечтой. Хотя до знакомства с ней он несколько лет жил с актрисой Стасей Милославской