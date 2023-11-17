Молодая жена бывшего Самбурской раскрыла причину развода с ним: «Он часто поднимал руку»

Молодая жена актера Кирилла Дыцевича Кристина Вайнас объявила, что он совсем не интересуется ребенком. Оказалось, что пара уже не вместе, хотя еще весной они демонстрировали семейную идиллию. Кристина раскрыла причину развода.
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Это только с виду семья Дыцевича и Вайнас казалась идеальной. На самом деле, их брак стал для Кристины настоящим кошмаром, о чем она сама поведала сайту Starhit.
«Мы плохо разошлись, еще в августе. Так вышло, что он очень сильно и часто поднимал руку. И много еще всего, чего бы я в своей жизни не хотела…», - призналась молодая мать.
Оказалось, что Дыцевич становился неуправляемым после выпивки. И понимал руку на жену, даже когда та была в положении. А однажды избил и выгнал из дома без вещей.
«Беременная я не так часто получала, как после родов. Там стало хуже. Только когда забеременела началось. Как почувствовал власть надо мной, что я никуда не денусь от него. Я все прощала всегда», - разоткровенничалась девушка.
Вайнас раскрыла и другие подробности кошмарного брака: оказалось, муж изменял ей, и жена и ребенок ему только мешали.
О том, что Дыцевич – домашний тиран, рассказывала его первая жена, актриса Настасья Самбурская. Их брак состоялся в 2018 году, вскоре после свадьбы они развелись.