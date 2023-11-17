Молодая жена бывшего Самбурской раскрыла причину развода с ним: «Он часто поднимал руку»

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Это только с виду семья Дыцевича и Вайнас казалась идеальной. На самом деле, их брак стал для Кристины настоящим кошмаром, о чем она сама поведала сайту Starhit.

«Мы плохо разошлись, еще в августе. Так вышло, что он очень сильно и часто поднимал руку. И много еще всего, чего бы я в своей жизни не хотела…», - призналась молодая мать.

Оказалось, что Дыцевич становился неуправляемым после выпивки. И понимал руку на жену, даже когда та была в положении. А однажды избил и выгнал из дома без вещей.

«Беременная я не так часто получала, как после родов. Там стало хуже. Только когда забеременела началось. Как почувствовал власть надо мной, что я никуда не денусь от него. Я все прощала всегда», - разоткровенничалась девушка.

Вайнас раскрыла и другие подробности кошмарного брака: оказалось, муж изменял ей, и жена и ребенок ему только мешали.

О том, что Дыцевич – домашний тиран, рассказывала его первая жена, актриса Настасья Самбурская. Их брак состоялся в 2018 году, вскоре после свадьбы они развелись.