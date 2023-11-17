Сергей Зверев назвал свою новую музу взамен уехавшей Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева утратила звание музы стилиста Сергея Зверева. Их дружбе уже много лет, ранее они были неразлучны, он даже посвятил ей песню «Алла, что ты делаешь?». Но оказалось, что «с глаз долой – из сердца вон» - это не просто фигура речи, а буквальность. И у Зверева теперь другая муза.

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О том, кто вдохновляет Зверева на творческие открытия, он поведал сайту mk.ru. Оказалось, что это знаменитая актриса и телеведущая. Причем она давно замужем, но одно другому не мешает.

«Лариса Гузеева! Мы как-то друг друга присмотрели. Теперь она - моя новая муза!» - радостно объявил Зверев.

Гузеева, к слову, уже может считаться музой и еще одному шоумену – Гарику Харламову. Совсем скоро на экраны выйдет комедия с участием двух артистов. Комик давно делал смешные выпады в сторону телеведущей, подшучивая над ее словами и выражениями на «Давай поженимся!».