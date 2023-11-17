Илья Авербух высказался про второй шанс Дане Милохину на «Ледниковом периоде»

Сбежавший из страны блогер Даня Милохин просит прощения и второй шанс на участие в «Ледниковом периоде». Юноша сейчас живет за границей и уже захотел обратно. Поэтому он обратился с извинениями к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух в беседе с журналистами сайта Gazeta.ru ответил, дал ли бы он второй шанс на участие юному артисту.

«Даня попросил прощения у Константина Эрнста, а не у меня. И поэтому это вопрос к Константину Львовичу, а не ко мне», - сказал Авербух.

Напомним, Милохин обосновался в Дубае, но очень хотел бы вернуться назад, в Россию. Свой побег с шоу «Ледниковый период» он совершил самовольно, никого не предупредив, прямо посреди сезона в 2022 году. И оставил свою партнершу Евгению Медведеву без пары.