Жена Павла Прилучного призналась, что в декрете соскучилась по работе

Жена актера Павла Прилучного сообщила, что вышла из декретного отпуска. 27-летняя актриса решила, что пора прервать это время, хотя маленькому сыну звезд нет еще и годика, и поспешила на сцену.

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Свой первый выход на подмостки Брутян показала в соцсетях. Как это было, смогли увидеть не только зрители в зале, но и подписчики блога Зепюр. Это был спектакль «Взрослые игры», в котором, к слову, она играет вместе с мужем.

«Очень скучала по работе», - призналась жена Прилучного. – «Отыграв спектакль «Взрослые игры», я получила огромное удовольствие, зарядилась энергией от зрителей и была очень рада видеть всех своих коллег».

Напомним, впервые стала мамой Зепюр весной этого года. С Павлом Прилучным они вместе с мая 2022-го, хотя знакомы еще с сериала «Закрытая школа». Пышная свадьба звезд прошла в августе того же года.