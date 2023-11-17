Никита Михалков назвал исполнителя SHAMAN прекрасным певцом

Режиссер Никита Михалков приехал в Санкт-Петербург на Международный культурный форум, проходящий с 16 по 19 ноября в Северной столице. Во время своего выступления мэтр киноиндустрии сделал ряд больших заявлений.

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В частности, он выразил свое отношение к исполнителю хитов «Встанем» и «Я русский» Ярославу Дронову, наиболее известному как SHAMAN.

«Прекрасный певец. Ничего не имею против», — приводит цитату Михалкова сайт News.ru.

На тот же форуме Михалков признался, что Алла Пугачева ему не интересна. А вот ситуацию, в которой оказалась актриса Олеся Железняк, осудил: она лишилась главной роли в кино за свою патриотическую позицию.