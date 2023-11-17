Алена Кравец объяснила, почему Алла Пугачева страдает на Кипре

Алла Пугачева уже месяц живет на Кипре, не считая двух дней, проведенных в Москве, куда она внезапно нагрянула. Артистка во всеуслышание заявляла, что наслаждается свободой на острове, давая понять, что счастлива. Но певица и модель Алена Кравец считает, что на самом деле Примадонна в Лимасоле страдает.

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По словам светской львицы, Пугачевой, как и любому настоящему артисту, нравится внимание публики. И выпасть из медийного поля для него смерти подобно. Это сейчас происходит на Кипре, где исполнительница слилась с массой, став одной из молодящихся европейских женщин. И на самом деле, Примадонна очень страдает.

«Пугачева, привыкшая быть суперзвездой, к которой приковано все внимание, сейчас, конечно, очень страдает от потери популярности», - считает Кравец. И объясняет сайту utro.ru: «На Кипре до народной артистки никому нет дела, и это больно ее ранит, задевает самолюбие».

Напомним, на Кипре Пугачева с пятым мужем обзавелись жильем, которое всячески скрывали. Это позволило им получить местный паспорт. В Израиле, откуда приехали звезды, они прожили полтора года.