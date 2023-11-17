Алина Загитова публично поддержала Камилу Валиеву после выступления в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как поддержала Камилу Валиеву после неудачи в Казани. В ноябре там состоялся этап Гран-при России, и Валиева потерпела неудачу на этих стартах.

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Камила не смогла приблизиться к победе, более того, даже не попала на пьедестал после короткой программы, показав худшее с 2019 года выступление. На турнире присутствовала Загитова и лично выразила поддержку коллеге, о чем поведала сайту KP.RU.

«Мы с ней разговаривали, так как я была в Казани в этот момент и видела это воочию. В принципе, я могу сказать только слова поддержки: не опускать руки, потому что это тоже самое важное. И верить в себя», - поддержала Валиеву фигуристка.

Сама Загитова давно поставила спортивную карьеру на паузу. Сегодня она пробует себя в роли телеведущей, а также выступила дизайнером своей первой коллекции одежды.