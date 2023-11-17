Роман Костомаров навестил врачей, которые спасли ему жизнь

Фигурист Роман Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной вновь оказался в стенах больницы, где за его жизнь боролись врачи в этом году. С января олимпийский чемпион находился в реанимации несколько месяцев подряд, все это время его родные и друзья, а также многочисленная армия поклонников не переставали молиться о его судьбе. Поскольку жизнь спортсмена была под угрозой.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали… но я очень рад был всех видеть. Спасибо Всем», - написал фигурист в Telegram.

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С тяжелой формой пневмонии, напомним, Костомаров обратился в клинику уже после самостоятельного, домашнего лечения. Самочувствие звезды льда ухудшалось, его подключили к ИВЛ и начали бороться за его жизнь. Вскоре у Костомарова начались осложнения, в результате сепсиса и гангрены ему сделали несколько ампутаций. Сегодня фигурист учится заново ходить и стоять на коньках.