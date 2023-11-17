Никита Михалков признался, что Алла Пугачева ему не интересна

Кинорежиссер Никита Михалков высказался о недавнем приезде Аллы Пугачевой в Россию. Мэтр признался, что за жизнью певицы и ее визитами и отъездами из страны он совершенно не следит. Поскольку она нему не интересна.

«Она не интересна мне. Я же не вагоновожатый», - засмеялся Михалков.

В беседе с изданием Russia News на Международном культурном форуме в Петербурге режиссер на вопрос, что бы сказал Примадонне, пожал плечами: «Ну, «Будь здорова».

Никита Сергеевич не стал обсуждать и высказывания Примадонны, которые в последнее время наделали много шума. Напомним, после своего внезапного приезда в Москву и столь же резкого отъезда на Кипр артистка объяснила собственные слова о рабах и холопах.

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Она порассуждала о том, как много сделала для страны и публики, что деньги, на которые сегодня живет, заработала. И даже упомянула Ярослава Дронова, который после этого записал ее в свои поклонницы.