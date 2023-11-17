Единственная дочь Александра Абдулова снялась в кино

Единственная дочь Александра Абдулова, 16-летняя Евгения Абдулова, вышла из тени и определилась с профессией. Девушка снялась в кино – комедия «Баба Мороз и тайна Нового Года» выйдет на большие экраны 30 ноября, сообщает KP.RU.

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В ленте наследница легендарного актера исполнила второстепенную, но знаковую роль. Вместе с младшей сестрой героиня Абдуловой загадывает желание на Новый год – чтобы их мама обрела счастье.

К слову, это уже вторая актерская работа наследницы Абдулова. В десятилетнем возрасте девочка появилась в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс», вместе с Максимом Авериным. Девочке после той роли пророчили актерское или режиссерское будущее.

Напомним, Евгения появилась у Абдулова во втором браке с юристом Юлией Мешиной. Ему было 54 года, когда родилась наследница, и бы счастлив стать отцом. Но когда дочке исполнилось 9 месяцев, звезды театра и кино не стало – он боролся с тяжелым недугом.