Жена Александра Малинина поздравила мужа с 65-летием

16 ноября Александру Малинину исполнилось 65 лет. В честь этого события его жена Эмма опубликовала в соцсетях трогательный пост о любви к своему спутнику жизни.

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Женщина отметила то, что их счастливый союз длится уже целых 35 лет, она выразила благодарность артисту за совместно прожитые годы, а также пообещала быть ему опорой во всем.

«Обещаю продолжать беречь тебя и поддерживать всегда – вблизи и издалека (надеюсь, ты это чувствуешь!) Мое сердце всегда принадлежало и будет принадлежать только тебе. Живя с тобой, я поняла, что такое то самое «женское счастье» и научилась любить глубоко и по-настоящему. Благодарю за все», — сказала Эмма.

Помимо этого, жена музыканта написала, что он отличный отец, который был и остается примером для их детей.

«Спасибо за то, что ты в первую очередь своим собственным примером – редким умением сочетать любовь к профессии и преданность семье – заложил в детях такие качества, как ответственность, доброту, порядочность, трудолюбие. Эти зерна естественным путем проросли в каждом из них. Я верю, что они в свою очередь смогут создать такие же крепкие союзы и передать наши традиции уже своим детям», — поблагодарила Эмма своего мужа.

Напомним, Эмма стала третьей женой Александра Малинина. В этом браке у музыканта родились двое детей: сын Фрол и дочь Устинья. Двойняшки появились на свет в 2000 году. На момент замужества у Эммы уже был сын Антон от предыдущего брака, которого Малинин принял и воспитал как своего.