Александр Петров впервые вышел на красную дорожку вместе со своей женой Викторией

34-летний актер Александр Петров вывел в свет свою 22-летнюю жену Викторию. Пара отметилась на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в котором Петров исполнил одну из главных ролей.

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Девушка впервые позировала на красной дорожке вместе со своим звездным супругом. Она выглядела немного смущенной.

Кроме молодой жены, актера пришла поддержать его мама Алевтина Анатольевна и сестра. Родительница артиста рассказала журналистам о том, что молодожены скоро устроят торжество.

Напомним, до Виктории актер много лет встречался со своей коллегой Стасей Милославской. Однако так и не собрался с ней в ЗАГС. А вот с Викторией все закрутилось очень быстро. Влюбленные узаконили свои отношения буквально через несколько свиданий. Пышного торжества в день росписи не было, но, похоже, пара планирует наверстать упущенное.

Источник: woman.ru