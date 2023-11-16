Певица Наталья Штурм рассказала о том, что продает свое поношенное нижнее белье

Певица Наталья Штурм рассказала о необычном источнике дохода. По словам артистки, она получает неплохие деньги за продажу нижнего белья.

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Покупатели готовы платить по 400 евро за каждую единицу товара. Главное условие: трусики должны быть поношенными.

Обычно белье знаменитостей коллекционируют одинокие мужчины, которые так хотят приблизиться к звезде.

«Покупатель хочет быть эмоционально ближе. И, видимо, поэтому для них это ценно, что у них под подушкой будет лежать белье любимой певицы, или актрисы, или артистки», — объяснила Штурм.

Певица отметила, что это мировой тренд. Штурм привела в пример Японию. Там, уверяет Наталья, использованное нижнее белье можно купить в даже в автомате.

Источник: 5-tv.ru