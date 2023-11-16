Сын Бари Алибасова сообщил, что его отцу сделали операцию на позвоночнике

Музыкальный продюсер Бари Алибасов давно жаловался на боли в спине. Все началось после того, как он упал с высоты третьего этажа.

Травму артист получил несколько лет назад. Тогда все успешно срослось. Однако боль при ходьбе никуда не делась. Медики долго не могли найти причину дискомфорта.

Все прояснилось на последнем МРТ. Врачи посмотрели на позвоночник Алибасова под другим углом и тут же замели, что один из позвонков неправильно сросся.

«Эта та же проблема, что у Ляйсан Утяшевой, когда ее тренер обвинял в том, что она симулирует, хоть на самом деле на рентгене просто не могли долго обнаружить перелом кости», — отметил Бари Алибасов-младший в беседе с KP.RU

После обнаружения проблемы 76-летнего продюсера быстро прооперировали. Ему вправили выступающий позвонок. Со слов наследника Бари Каримовича, все прошло по плану. Сейчас артист чувствует себя гораздо лучше.