Ксения Собчак провела отпуск в ноябре с сыном в Турции

16 ноября Собчак решила похвастаться, что отдохнула с наследником. Они побывали в Турции. Телеведущая показала фото, на котором нежится на солнце с Платоном на палубе яхты. Она также дала понять, что не только загорала и купалась, но и читала книги.

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«Провела несколько лучших дней ноября. Вне сезона тут — прекрасно. Еще раз убедилась — русскому человеку невозможно что-то запретить, это глубинное непонимание прожитых поколений в «совке». Когда продуктовые были пусты, но все как-то все доставали — и джинсы и мандарины. Так же и сейчас — прекрасные лодки, казахстанские и киргизские банковские карты, шикарный сервис, удобный аэропорт с частным терминалом и виды покруче юга Франции — все это в полном доступе», — отметила Ксения.

Напомним, что уже 18 ноября ее сыну исполнится семь лет. Обычно телеведущая устраивает для него праздник и семейное застолье. Ранее она уже возила Платона отдыхать во Францию и Италию, а также Дубай.