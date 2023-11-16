Бывший муж Самбурской не интересуется жизнью своего ребенка от актрисы Кристины Вайнас

Актер Кирилл Дыцевич, известный широкой аудитории как бывший муж Настасьи Самбурской, в начале 2023 года стал отцом. У артиста родился сын. Мальчика назвали Марселем. Наследника Кириллу подарила коллега по актерскому цеху Кристина Вайнас.

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Дыцевич был счастлив и публично заявлял о том, что полностью готов к такому важному и ответственному делу, как воспитание ребенка.

«Теперь я молодой папа, и все главные заботы и волнения, конечно, теперь связаны с малышом. Главное, что я уже был готов к тому, чтобы стать отцом и взять на себя эту ответственность», — говорил Кирилл еще совсем недавно.

Однако уже через несколько месяцев все стало иначе. Пара рассталась. И отношение к ребенку изменилась. Кристина рассказала, что после разрыва бывший возлюбленный забыл про малыша. Его родственники тоже не интересуются тем, как живет маленький Марсель.

«Никто из его семьи не проявляет никакого интереса к Марселю уже очень давно. Ничем не помогают, не интересуются здоровьем малыша, необходимо ли ему что-то», — рассказала Вайнас в своем блоге.

Источник: starhit.ru