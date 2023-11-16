Биограф заявил, что принц Уильям игнорировал звонки брата Гарри, когда умирала королева Елизавета II

«Сассексы понятия не имели, что в Букингемском дворце уже готовились к последним часам королевы и первым дням новой эры монархии, пока не зазвонил телефон герцога. Неизвестный номер. Обычно он их игнорировал. Меган сказала мужу поднять трубку, и он ответил на звонок. Гарри в тот год почти не разговаривал с отцом, но сейчас было не время для напряженности между ними», – поделился биограф в книге «Эндшпиль».

Тогда Чарльз передал сыну, что уже собрался ехать с женой Камиллой в Балморал. На тот момент рядом с королевой была дочка Анна. Отец заявил Гарри, что тот должен немедленно поехать в Шотландию.

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Омид отметил, что тогда и усугубились отношения между братьями, так как принц Гарри начал звонить Уильяму, но тот ему не ответил. В сообщении он поинтересовался, как брат с женой Кейт Миддлтон поедет в замок, так как хотел уточнить, могут ли они отправится туда вместе. Но ответа Гарри не получил.

В тот момент Уильям и другие члены королевской семьи вылетели из Лондона в Шотландию на частном борту. А вот его брат полетел на обычном коммерческом рейсе. Он не успел во время приехать в Балморал. Когда самолет Гарри приземлился, то Елизавета II уже скончалась. Он не успел даже проститься с бабушкой.

«Было неприятно наблюдать за этим. Гарри был полностью одинок в своем горе», — сказал биограф, пишет Daily Mail.

Он также считает, что сыновья принцессы Дианы не помирятся. С того момента их отношения не улучшились. Более того, принц Уэльский стал называть своего брата перебежчиком. Добавим, что биография «Эндшпиль» выйдет в свет 28 ноября.