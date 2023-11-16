Биограф заявил, что принц Уильям игнорировал звонки брата Гарри, когда умирала королева Елизавета II

В 2022 году для Великобритании случилось важное и горькое событие — умерла королева Елизавета II. Она стала самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. 8 сентября стало известно, что ее здоровьем обеспокоены врачи.
Она находилась в шотландском замок Балморал. Когда туда стали съезжаться члены королевской семьи, всем стало понятно, что ситуация тяжелая. В этот момент внук королевы принц Гарри жил в США с женой Меган Маркл. Он сложил полномочия и стал жить за границей. Однако в день смерти бабушки рыжеволосый принц был в Великобритании.
Так вышло, что о состоянии Елизаветы II он узнал уже в последний момент. Королевский эксперт Омид Скоби, которого называют неофициальным биографом герцогов Сассекских, рассказал, что работники Букингемского дворца не оповестили Гарри о том, что его бабушка находится при смерти. Ему позвонил отец Карл III, который на тот момент еще был принцем Чарльзом.
«Сассексы понятия не имели, что в Букингемском дворце уже готовились к последним часам королевы и первым дням новой эры монархии, пока не зазвонил телефон герцога. Неизвестный номер. Обычно он их игнорировал. Меган сказала мужу поднять трубку, и он ответил на звонок. Гарри в тот год почти не разговаривал с отцом, но сейчас было не время для напряженности между ними», – поделился биограф в книге «Эндшпиль».
Тогда Чарльз передал сыну, что уже собрался ехать с женой Камиллой в Балморал. На тот момент рядом с королевой была дочка Анна. Отец заявил Гарри, что тот должен немедленно поехать в Шотландию.
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Омид отметил, что тогда и усугубились отношения между братьями, так как принц Гарри начал звонить Уильяму, но тот ему не ответил. В сообщении он поинтересовался, как брат с женой Кейт Миддлтон поедет в замок, так как хотел уточнить, могут ли они отправится туда вместе. Но ответа Гарри не получил.
В тот момент Уильям и другие члены королевской семьи вылетели из Лондона в Шотландию на частном борту. А вот его брат полетел на обычном коммерческом рейсе. Он не успел во время приехать в Балморал. Когда самолет Гарри приземлился, то Елизавета II уже скончалась. Он не успел даже проститься с бабушкой.
«Было неприятно наблюдать за этим. Гарри был полностью одинок в своем горе», — сказал биограф, пишет Daily Mail.
Он также считает, что сыновья принцессы Дианы не помирятся. С того момента их отношения не улучшились. Более того, принц Уэльский стал называть своего брата перебежчиком. Добавим, что биография «Эндшпиль» выйдет в свет 28 ноября.