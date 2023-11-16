Эксперт Левченко считает, что Пугачева не может продать замок в деревне Грязь из-за завышенной цены

По одним данным, Алла Борисовна приезжала, чтобы записать новые песни. А также в СМИ писали, что она решала вопрос с продажей недвижимости. В Москве у певицы есть несколько квартир, а также дача в районе Истры, на которой раньше жил ее внук Никита Пресняков. Теперь этот особняк продается. Также Пугачева выставила на продажу и замок за миллиард рублей. Бизнесмен Андрей Ковалев недавно признался, что за более скромную сумму в 150 миллионов рублей купил бы это элитное жилье и сдавал бы под свадьбы. Но ни он, ни другие покупатели не готовы отдавать баснословную сумму, которую просят супруги.

Эксперт по недвижимости Милана Левченко заявила, что цена действительно сильно завышена. По ее словам, максимальная стоимость замка — 600 миллионов рублей. Также она отметила, что за мебель, разные дизайнерские предметы интерьера и технику можно получить еще около 50 миллионов рублей.

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«Основными причинами низкого спроса замка Пугачевой считаются завышенная стоимость. Большинство покупателей ищут объект, который максимально приближен к их предпочтениям или выполнен в стиле минимализма, чтобы в будущем уже сделать интерьер, дизайн и ремонт под свои предпочтения. В данном случае королевское направление сейчас мало кого привлекает», — заверила эксперт.

Она добавила, что купить замок сейчас может решиться или состоятельный человек, или настоящий поклонник российской Примадонны, пишет Voice.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.