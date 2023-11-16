Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что хочет еще одного ребенка

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не очень часто рассказывает о личных планах. Однако недавно он признался, что был бы рад еще раз стать отцом.

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Об этом муж певицы Валерии сообщил в своем блоге. Продюсер увидел шикарную детскую коляску от известного автомобильного бренда и не сдержал эмоций.

«После того, как увидел такую коляску, задумался над малышом», – поделился своими мыслями Пригожин.

Напомним, у Иосифа Игоревича уже есть трое детей от двух предыдущих браков. У его супруги Валерии тоже имеется три наследника от союза с композитором Александром Шульгиным. А вот общих детей у пары нет. Но после таких заявлений, возможно, появятся.