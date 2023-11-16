Лада Дэнс рассказала о своем самочувствии после недавнего ДТП

В августе 2023 года певица Лада Дэнс попала в серьезную автомобильную аварию. На момент ДТП артистка находилась на заднем сидении автомобиля. Рядом с певицей сидели две танцовщицы из ее коллектива.

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Участники аварии получили травмы различной тяжести. Сразу после столкновения Ладу Дэнс доставили в больницу. Где артистке оказали медицинскую помощь. По словам певицы, она прошла длительное лечение, а период восстановления до сих пор не завершился.

В интервью «Московскому Комсомольцу» Дэнс рассказала, что уже может обходиться без костылей. И даже иногда может позволить себе надеть обувь на каблуках. Но проблемы с ногой все еще есть. Поэтому она продолжает делать массажи и ставить капельницы.

«Я не могу сказать, что уже всё нормально, но все-таки гораздо лучше, ведь прошло уже почти три месяца, и процесс заживления идет », — поделилась Дэнс.

Источник: mk.ru