ST и Ассоль раскрыли имя будущей дочки

Летом рэпер ST и ведущая Ассоль признались, что ждут второго ребенка. И это вновь будет девочка, пара уже воспитывает трехлетнюю Эстель.

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Теперь же на премии «Главные лица» в Театре имени Пушкина звезды раскрыли еще одну тайну — имя будущей девочки. Они решили назвать крошку Эльзой, чтобы ее имя сочеталось с именем сестры. Инициатором этой идеи был рэпер ST.

Отметим, что для Ассоль это уже третья беременность. К сожалению, первая прекратила развиваться и малышка погибла.

Источник: thevoicemag.ru