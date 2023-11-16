Авербух опроверг информацию, что Медведева сыграет «корову на льду» в его шоу

Илья Авербух давно стал не столько фигуристом, но также тренером, режиссером и продюсером. Он старается регулярно радовать публику новыми красочными постановками на льду. Он уже ставил шоу по таким сказкам, как «Снежная королева», «Щелкунчик», «Волшебник страны Оз». Этой зимой Авербух решил поставить менее известную сказку.
Он признался, что на эту идею его навел Константин Эрнст, который предложил ему встретиться с детским писателем Антоном Соя. Русский поэт и показал фигуристу один из своих рассказов — «Корова на льду». Продюсер посчитал, что должен показать эту историю.
В интервью Авербух опроверг информацию о том, что фигуристка Евгения Медведева сыграет роль «коровы на льду». Однако он не стал раскрывать, в образе кого ее увидят зрители шоу.
«Не совсем так. Евгения, безусловно, будет в этой сказке, она исполнит одну из главных ролей, как и Алексей Ягудин, как Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, и еще ряд ребят. А насчет главной роли давайте поддержим интригу», — пояснил продюсер, пишет «Газета.Ru».
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Также он подчеркнул, что сейчас именно сказка, в которой демонстрируются семейные ценности, а также преодоление трудностей, должна быть представлена людям. Напомним, что иногда Авербух выступает на льду с женой Лизой Арзамасовой. Также пара приводит на ледовые постановки своего сына Льва, но только в качестве зрителя.