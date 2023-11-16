Авербух опроверг информацию, что Медведева сыграет «корову на льду» в его шоу

В интервью Авербух опроверг информацию о том, что фигуристка Евгения Медведева сыграет роль «коровы на льду». Однако он не стал раскрывать, в образе кого ее увидят зрители шоу.

«Не совсем так. Евгения, безусловно, будет в этой сказке, она исполнит одну из главных ролей, как и Алексей Ягудин, как Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, и еще ряд ребят. А насчет главной роли давайте поддержим интригу», — пояснил продюсер, пишет «Газета.Ru».

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Также он подчеркнул, что сейчас именно сказка, в которой демонстрируются семейные ценности, а также преодоление трудностей, должна быть представлена людям. Напомним, что иногда Авербух выступает на льду с женой Лизой Арзамасовой. Также пара приводит на ледовые постановки своего сына Льва, но только в качестве зрителя.