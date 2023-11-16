Моргенштерн* заработал 7 миллионов рублей за беседу с Ксенией Собчак

Алишер Моргенштерн* недавно дал второе интервью Ксении Собчак. Ради разговора по душам скандальная журналистка преодолела большое расстояние. Встреча с музыкантом состоялась в Дубае. Однако на этот раз рэпер сделал неожиданный ход. Он тоже решил выступить в роли интервьюера.

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Алишер* пригласил Собчак на беседу и больше часа развлекал Ксению разными вопросами. Получившееся интервью Моргенштерн* разместил на своем YouTube-канале. И оно принесло рэперу немалые деньги.

С момента публикации ролика прошло всего 5 дней, а доход Моргенштерна* составил более 7 миллионов рублей. Об этом Алишер* сообщил в своем Telegram-канале. Успех очень воодушевил рэпера, и теперь он всерьез хочет взять интервью у Юрия Дудя*.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: Telegram-канал MORGENSHTERN*