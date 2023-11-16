На Тимати и его экс-партнеров предпринимательница подала в суд на 64 миллиона рублей

Бизнесвумен Галина Жерздева подала иск в суд на бизнесмена Рафаэля Соваду о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Блэк Стар Фудс».

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Третьим лицом к суду привлекли рэпера Тимати, поскольку ранее он числился в составе учредителей общества с ограниченной ответственностью.

Женщина намерена получить 63 миллиона, а также неустойку в размере миллиона 339 тысяч 800 рублей.

«Речь идет о взыскании долга в уставном капитале этого общества. Тимати — учредитель, поэтому его вызвали третьим лицом. Его это напрямую коснется», - рассказал адвокат Геннадий Нефедовский Telegram-каналу «Звездач».

Очередное заседание по этому делу состоится 20 декабря.