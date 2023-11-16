Игорь Корнелюк признался, что перенес операцию на сердце после пандемии

Игорь Корнелюк является известным певцом и композитором. В последнее время его редко можно увидеть на концертах. Однако в 2022 году артист снялся в телешоу «Голос. 60+» в качестве наставника. Однако обычно он проводит время с женой Мариной.
У пары есть взрослый сын Антон. 16 ноября певец отмечает свой день рождения. И свое 61-летие он решил отпраздновать на сцене. Однако в интервью исполнитель хита «Дожди» рассказал, что возраст уже дает и себе знать, так как он испытывает проблемы со здоровьем.
Ранее Корнелюк перенес CoVid. Тогда врачи диагностировали у него стенокардию и ишемическую болезнь сердца. Теперь артист признается, что после пандемии у него изменилось сознание.
«График у меня по-прежнему напряженный. Работаю много и это хорошо. Знаете, пандемия многому меня научила и скорректировала определенные вещи в сознании. Помню, я сидел дома, а у меня, как и у всех моих коллег, не было работы. Массовые мероприятия же были запрещены. Вторая крайность – когда у тебя переизбыток всего», – поделился он.
Однако также Игорь Евгеньевич, что его также беспокоило сердце, поэтому ему пришлось лечь на операцию. Он отметил, что все прошло хорошо. Певец также подчеркнул, что после 45 лет чувствовать себя идеально невозможно.
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«Со здоровьем все время что-то происходит. У меня были некоторые проблемы с сердечно-сосудистой системой. Слава Богу, что у нас кардиология хорошая. Мне сделали операцию, поставили стенты и все пока хорошо», – пояснил Корнелюк.
Сейчас он не перестает работать. Артист похвастался, что трудится над спектаклем по Гетте, а потом готов взяться за что-то новое. Он отметил, что считает счастьем, когда есть здоровье и работа, пишет «МК».