Игорь Корнелюк признался, что перенес операцию на сердце после пандемии

Ранее Корнелюк перенес CoVid. Тогда врачи диагностировали у него стенокардию и ишемическую болезнь сердца. Теперь артист признается, что после пандемии у него изменилось сознание.

«График у меня по-прежнему напряженный. Работаю много и это хорошо. Знаете, пандемия многому меня научила и скорректировала определенные вещи в сознании. Помню, я сидел дома, а у меня, как и у всех моих коллег, не было работы. Массовые мероприятия же были запрещены. Вторая крайность – когда у тебя переизбыток всего», – поделился он.

Однако также Игорь Евгеньевич, что его также беспокоило сердце, поэтому ему пришлось лечь на операцию. Он отметил, что все прошло хорошо. Певец также подчеркнул, что после 45 лет чувствовать себя идеально невозможно.

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«Со здоровьем все время что-то происходит. У меня были некоторые проблемы с сердечно-сосудистой системой. Слава Богу, что у нас кардиология хорошая. Мне сделали операцию, поставили стенты и все пока хорошо», – пояснил Корнелюк.

Сейчас он не перестает работать. Артист похвастался, что трудится над спектаклем по Гетте, а потом готов взяться за что-то новое. Он отметил, что считает счастьем, когда есть здоровье и работа, пишет «МК».