Жена Гобозова заявила, что не будет публично спорить с Устиненко по поводу предстоящего суда

Александр Гобозов решил урегулировать через суд свое взаимодействие с сыном Робертом от бывшей жены Алианы Устиненко.

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Гобозов пожаловался, что Устиненко препятствует их встречам и попросить разработать фиксированный график встреч с ребенком.

Александр хотел бы встречаться с сыном на своей территории на каникулах, новогодних праздниках, кроме того поддерживать связь по телефону.

Устиненко прокомментировала эту просьбу в личном блоге с сарказмом, заявив, что экс-муж «нафантазировал». Она полагает, что Гобозов сам не будет исполнять эти требования и встречаться с сыном по расписанию.

Нынешняя жена Александра Гобозова встала на защиту мужа и законности, сказав, что не будет выносить в публичное пространство личные отношения. Дескать она полностью полагается на закон и суд, который должен вынести справедливое решение.

«Мы не будем уподобляться и парировать саркастическим неуважением к суду, высмеивать позицию оппонентов. (…) Очень хорошо, что с делом работают профессионалы, которые без лишних эмоций разберутся в этом вопросе», - сказала Светлана.

Источник: vokrug.tv