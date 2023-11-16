Уральский артист Олег Ягодин снялся в обнаженной сцене с Анной Михалковой

Согласно сюжету, Анна играет главную героиню, которая трудится на пермской кондитерской фабрике. Но после того, как в нее попадает молния, женщина выживает, но начинает слушать голоса. Она решает записывать на бумаге, что ей говорят инопланетяне или некий космический разум. Примечательно, что потом все начинает сбываться. На нее обрушивается слава.

Героиня Михалковой начинает чувствовать себя не только нужной, но и желанной. За ней начинает ухаживать местный пермский писатель-фантаст, которого играет Ягодин. И когда он на нее обращает внимание, героиня теряет свой дар и вся ее жизнь начинает меняться в худшую сторону. Олег признался, что сразу смог найти общий язык со своей коллегой. Он также заверил, что актрисе с ним было очень легко. На презентации звезды не было, но он передал ее слова.

«Она очень переживает за этот фильм, потому что это серьезная роль и максимально обнаженная во всех смыслах», – отметил Ягодин.

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Свою партнершу по съемкам он назвал крутой. Для фильма им пришлось сняться вместе полностью обнаженными. Артист признался, что за несколько дней до съемок этой важной сцены в его жизни случилась трагедия — умерла мама. По словам Олега, у него путались слова, было сложно собраться, но команда отнеслась понимающе и даже останавливала съемки, чтобы он мог еще подучить текст.

«Для меня этот фильм, это знакомство — это все связано. Это было тяжело и светло одновременно, это была очень нужная работа. Голый, не голый — пофиг вообще, — высказался уральский артист, пишет портал e1.ru.

Напомним, что Анна всегда обладала нестандартной фигурой. Долгое время она не снималась в откровенных сценах. Но после рождения третьего ребенка актриса похудела. Она четыре года назад снялась в фильме «Давай разведемся!», где предстала в нижнем белье. После этого артистка продолжила следить за фигурой.