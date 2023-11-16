Mash: Аркадий Укупник накопил долги перед налоговой и охранным предприятием

По данным Telegram-канала Mash, певец и композитор Аркадий Укупник не доплатил налогов на 42 тысячи рублей и задолжал 72 тысячи рублей за услуги частного охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность его дома.

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Причина, по которой Укупник оказался в должниках, не ясна. Известно только то, что певец проигнорировал несколько повесток о необходимости погасить задолженность перед налоговой. В результате чего ФНС арестовала счета народного артиста.

ЧОП «Гольфстрим» тоже не дождалось оплаты от Аркадия Семеновича и перешло к решительным действиям. Предприятие подало на артиста в суд, но не добилось желаемого результата. Суд уменьшил сумму выплат до 47 тысяч рублей.

Сам Укупник отрицает наличие задолженности. В беседе с журналистами Mash он заявил, что никому ничего не должен, и поспешил завершить разговор.

Источник: Telegram-канал Mash