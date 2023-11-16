Фильм «Декабрь» с Петровым в роли Есенина выйдет на экраны в 2024 году

Фильм «Декабрь» с актером Александром Петровым в главной роли выйдет в прокат в будущем году.

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Об этом сообщил режиссер картины Клим Шипенко в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума. Он подчеркнул, что «это уже точно решено».

«Дату выбираем, это будет весна или осень, летом очень маловероятно», — приводит слова режиссера ТАСС.

Первоначально выход картины про последние дни жизни поэта Сергея Есенина, которого и сыграл Петров, планировался на октябрь 2022 года. Однако продюсеры приняли решение перенести релиз.

Они пояснили, что сосредоточатся на ближайших крупных проектах, среди которых космическая драма «Вызов».