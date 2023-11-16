У телеведущего и блогера Максима Голополосова родился сын

Российский блогер и телеведущий Максим Голополосов, более известный как Макс +100500, стал отцом.

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У него родился сын Лука. Мальчик появился на свет 15 ноября в Канаде.

Фото новорожденного, которого держит на руках супруга Анастасия, блогер опубликовал в своих соцсетях.

В прошлом году он женился на Анастасии Боднар, с которой встречался до этого семь лет. Предложение девушке Максим сделал на острове Крит осенью 2021 года. В нынешнем году пара сообщила, что они ждут ребенка.

В одном из интервью Голополосов рассказал, что помог своей будущей жене избавиться от сильной алкогольной зависимости, которая едва не стала причиной их расставания.