Леонтьев отметился в Москве для ремонта квартиры и встречи с друзьями

Валерий Леонтьев уже давно не гастролирует по России, да и, в принципе, на сцену выходит редко. Говорит, что наколесился по дорогам.

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Сейчас народный артист проживает в Майами со своей женой, ведя тихий образ жизни, далекий от шоу-бизнеса.

Однако этой осенью он все-таки появился в Москве, сообщаем МК.ru. Цель его визита — сугубо личная. Он решил сделать ремонт в своей столичной квартире, посетить любимые булгаковские места и встретиться с друзьями.

К слову, жилплощадь артист решил ремонтировать по собственному проекту. В последние года Леонтьев активно увлекся дизайном и даже получил специальное образование.