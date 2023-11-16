Состояние режиссера Александра Митты стабилизовалось в больнице

Александр Митта является известным режиссером. Не так давно он попал в больницу. Помощник режиссера Геннадий Иванов ранее сообщал, что артист находится в больнице на обследовании. А вот врачи утверждали, что состояние 90-летнего режиссера оценивалось как тяжелое.

И накануне Иванов подтвердил, что состояние Митты нестабильное и отметил, что идет диагностика. 16 ноября появилась новая информация о состоянии народного артиста РФ. В Телеграм-канале Mash была опубликована информация, что ему стало лучше.