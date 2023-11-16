Ефременкова рассказала об отношениях Мондезира со своими детьми

В марте этого года экс-участники проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур расстались. Их дети (мальчики-близнецы), родившиеся в сентябре 2022 года, остались жить с мамой.

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Ефременкова пожаловалась, что отец ее мальчиков проявляет мало интереса к своим сыновьям.

«Иногда спрашивает, как дела у карапузов», - пожаловалась знаменитость.

Юлия также посетовала, что брат Мондезира и крестный отец одного из сыновей вообще хочет знать малышей.

Отметим, что расставание пар нельзя назвать мирным. При совместном проживании они постоянно ссорились и публично ругались. Юлия не раз жаловалась, что Мондезир поднимает на нее руку.